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12 Temmuz 2017 13:12

Başkan Uysal, Turunç Masa’da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa’da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Uysal, Turunç Masa’da

12 Temmuz 2017 13:12


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa buluşmalarına devam ediyor. Turunç Masa, Muratpaşa sakinlerinin aynı zamanda belediye yönetimine katılımını sağlarken her Çarşamba, Başkan Uysal da belediye fuayesinde düzenlenen randevusuz görüşme saatlerinde komşularıyla buluşmayı sürdürüyor. Güne saatler 08.30’u gösterdiğinde Turunç Masa’da başlayan Başkan Uysal’la belediyeye gelen vatandaşları karşılıyor ve onlarla Muratpaşa’yı, geleceğin Muratpaşa’sını konuşuyor.


Başkan Uysal, Turunç Masa’da bu hafta 29 kişiyle görüşürken Türkiye Dağcılık Federasyonu spor tırmanış antrenörü Emral Evren ve arkadaşlarıyla da görüştü. Başkan Uysal’la görüşen Evren, Türkiye’de bir ilk olacak fitness salonlarından yoga merkezine uluslararası niteliğe sahip kaya tırmanış merkezinin sunumunu yaptı.




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