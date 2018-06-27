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27 Haziran 2018 11:42

Başkan Uysal Turunç Masa’da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, randevusuz görüşme saatinde ilçe sakinleriyle biraraya geldi.

Başkan Uysal Turunç Masa’da

27 Haziran 2018 11:42


Belediye fuayesinde yer alan Turunç Masa’da Muratpaşa’nın farklı mahallerinden gelen vatandaşlarla buluşan Başkan Ümit Uysal, ilçe sakinleriyle değişen Muratpaşa’yı konuştu. Başkan Uysal, randevusuz görüşme saatlerinin bir yönetişim sistemi olan Turunç Masa uygulamasının bir parçası olduğunu söyledi. Turunç Masa’nın yaklaşık 3.5 yıldır Muratpaşa’ya hizmet verdiğini kaydeden Başkan Uysal, yılın 5 aylık verilene göre Turunç Masa’nın 58 bin 73 başvuru kaydı alırken bunların yüzde 95.5’i yani 55 bin 463’ü sonuçlandırıldığını söyledi. Turunç Masa’dan memnuniyet oranı yüzde 87.54 olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Aynı dönemde randevusuz görüşme saatlerinde ise 1046 komşumuzla buluştuk” dedi.




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