Başkan Uysal, Turunç Masa'da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aşık geleneği temsilcilerinden Aşık Gündemi'yi misafir etti.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba düzenlendiği randevusuz görüşme saati için saat 08.15'te belediye fuayesinde yer alan Turunç Masa'da mesaisine başladı. Başkan Uysal, Muratpaşa'nın ve Antalya'nın farklı mahallerinden farklı sorunlarla, önerilerle ve taleplerle kendisiyle görüşmeye gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal'ın bu haftaki konukları arasında aşık geleneğinin önemli temsilcilerinden Aşık Gündemi vardı. Aşık Gündemi, Başkan Uysal'a “Barış güvercini olsam yurduma/ Sevgiyi aşlasam her bir ferdime/ Gündemi'yim çare olur derdime/ İnsanlıktan çıkmayalım dostlarım” dörtlüğünü okudu. Gündemi, samimi sohbetin ardından Başkan Uysal'a, “Yolumuz aşk olsun, saygılar sunuyorum” diyerek sarıldı.