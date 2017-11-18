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18 Kasım 2017 11:42

Başkan Uysal, vatandaşlarla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami Komşuevi’nde düzenlenen 17 Kasım Dünya Komşular Günü etkinliğine katıldı.

Başkan Uysal, vatandaşlarla buluştu

18 Kasım 2017 11:42


Muratpaşa Belediyesi, 17 Kasım Dünya Komşular Günü dolayısıyla Kırcami, Kozaklı Komşuevleri ile Fener, Soğuksu ve Falez Yaşlıevleri’nde etkinlikler düzenledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Kırcami Komşuevi’nde düzenlenen Komşular Günü etkinliğine katıldı. Başkan Uysal, katılımcılara büyük Önder Atatürk’ün, ölümsüz eseri Nutuk’u hediye etti.



“Yaptığımız her şey komşuluk adına”


Başkan Uysal, “Biz istiyoruz ki insanlık bir biri ile takım oyunu oynasın. Ekip ne yapar birlikte güzel şeyler için hareket eder. Tasada ve keder de birlik olur. Bunu istemeyen var mı? Biz Muratpaşamız’da her gün biraz daha komşulaşıyoruz. Komşulaşabilmemiz için, komşumuz dar zamanında aradığında, belediyenin yanı başında olabilmesi lazım. Belediyecilikte yaptığımız herşey komşuluk başlığının altına sığabilecek hizmetlerdir” dedi.




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