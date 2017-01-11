Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 10:29

Başkan Uysal ve Sümer Ezgü’nün türkü buluşması

Başkan Uysal ve Sümer Ezgü’nün türkü buluşması

11 Ocak 2017 10:29

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü’yle ‘Çökertme’ türküsünü seslendirdi. Başkan Uysal gitarıyla, Ezgü’nün bağlamasıyla çaldığı türküye eşlik etti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve yorumcu Sümer Ezgü’yü Çağlayan Mahallesi’nde açtığı ‘Sanat Akademisi’nde ziyaret etti. Akademinin 23 Aralık’ta gerçekleşen açılışına programı nedeniyle katılamadığını dile getiren Başkan Uysal, Ezgü’ye ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundu.
Sümer Ezgü, ‘akademi’ olarak tarif ettikleri merkezde cura, kabak kemane, sipsi gibi geleneksel Anadolu çalgılarıyla birlikte klasik batı müziği enstrümanları piyano ve gitar derslerini verildiğini, halk danslarıyla birlikte her yaş için yaratıcı drama kurslarını düzenlendiğini söyledi. Ezgü, “Burası bir sanat kurumu. Niye akademi olarak isimlendirdik, çünkü buranın bir davası var. Ülke müziği ve ülke kültürü adına” dedi.
Başkan Uysal, Türkiye’nin sanatta bu bakış açısına ihtiyacı olduğunu belirterek, yerel ve evrensel arasındaki bağa dikkat çekti. Başkan Uysal, “Yereli klasikleştirmeden yereli uluslararası standartlarda icra etmeden evrenseli yakalamak da mümkün değil. Yerel olanı küçümsediğiniz, zaman evrensel olanı da kavrama anlama şansınız yok” dedi.
İkilinin keyifli sohbetlerine birlikte söyledikleri bir türküyle noktaladı. Sohbet sırasında Ezgü, Başkan Uysal’a imzalı ‘Sümer Ezgü ve Süper Çocuklar’ albümünü hediye ederken hemen yanı başında duran gitarı Başkan Uysal’a uzattı. Ezgü de bağlamasını eline aldı ve Başkan Uysal’la birlikte Bodrum türküsü ‘Çökertme’yi seslendirdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç