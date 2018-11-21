Başkan Uysal, Yönetmen Özcan Alper'i ağırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, toroslarda çekeceği son film projesi ‘Akordiyoncu' ile Berlin Film Festivali Dünya Sinema Fonu'ndan yapım desteği almaya hak kazanan yönetmen Özcan Alper'i ağırladı.

‘Sonbahar', ‘Gelecek Uzun Sürer' ve ‘Rüzgarın Hatıraları' filmleriyle tanınan yönetmen Özcan Alper'in yeni film projesi ‘Akordiyoncu', Berlin Film Festivali'nin 2004'ten bu yana dünyanın farklı coğrafyalarından bağımsız filmlere yapım ve dağıtım desteği sunduğu Dünya Sinema Fonu'nca bu yıl, 135 proje arasından yapım desteği verilen 4 projeden biri oldu.

Film, bir dağ kasabasında yaşayan müzisyen İshak'ın, kasabaya yeni tayin olan genç memur Ali'yle karşılaşması ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu yazar Murat Uyurkulak ve Özcan Alper birlikte kaleme alırken, çekimlerine gelecek yıl Haziran ayında başlanacak filmin mekanı ise Toroslar olacak.

Son film projesi ‘Akordiyoncu' için mekan çalışmalarını sürdüren yönetmen Özcan Alper ve yapımcı Soner Alper, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Yönetmen Alper, filmin çekimleri için İbradı ve Akseki bölgesinde yoğunlaştıklarını dile getirdi. Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uysal, çekimlerin Antalya'da yapılması durumunda Muratpaşa Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde her türle desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarette ayrıca 55'inci yılının geride bırakan Uluslararası Antalya Film Festivali, festivalin ‘ulusal uzun metraj film yarışması'nın iptal edilmesiyle birlikte İstanbul'da ‘Ulusal Yarışma' adıyla başlayan oluşum, yerel yönetimler ve sinema gibi konularda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.