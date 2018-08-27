Başkan Uysal: “Yörük çadırlarını asla kaldırmayalım”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günü Korkuteli’de düzenlenen şenlikler ve yağlı pehlivan güreşlerine katıldı. Başkan Uysal’ın ilçedeki ilk durağı Yelten Mahallesi’nde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Tarhana Şenlikleri oldu. Katılanların büyük ilgili gösterdiği Başkan Uysal, burada önce şenlik alanını gezdi, Korkutelililer ve Antalya’dan şenliğe gelenlerle tek tek selamlaştı.

“Tarhanaya sahip çıkacağız”

Başkan Uysal, tarhananın Yörük kültüründe önemli bir yeri olduğunu söyledi. Ancak 1950’li yıllarla birlikte tarhananın mutfaklarda yerine süt tozuna, margarine bıraktığını kaydeden Başkan Uysal, “O tarihlerde akademisyen Osman Nuri Koçtürk, nam-ı diğer Tarhana Osman, yaratılan bu beslenme sorununa dikkat çekti. Ama radyo programlarına son verildi, bir konuşma yapmak için gittiği Konya’da saldırıya uğradı. Canını zor kurtardı. Ama şimdi Tarhana Osman’ın İzmir Karşıyaka’da heykeli var. Onu sürgün edenlerin adını dahi hatırlamıyoruz. Tarhananın içinde her türlü vitamin vardır. Katkı maddesi, zehir yoktur. Bu tip yiyecekleri bilimsel ve akli muhakemeyle sahip çıkmaya devam etmemiz lazım” dedi.

“Gelecek kuşaklara miras”

Başkan Ümit Uysal, Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, değişik tehlikeler yaşadığına da dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Arkadaşlar, gidip Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözlerine atıfta bulunan Uysal, “Bazen, memleketimizin yaşadığı tehlikelerin nedeni Toroslar da Yörük çadırı kalmamış olması olabilir mi diye düşünüyorum. Toroslara yeniden Yörük çadırları dikecek değiliz ama bu tehlike ve tehditler karşısında zihnimizdeki, ruhumuzdaki, benliğimizdeki Yörük çadırlarını asla kaldırmayalım. Modern hayatı olabildiğince yaşayacağız, muasır medeniyetin üzerine çıkacağız ama asla yiğitlikten, mertlikten vatan sevgisinden, insan ve tabiat sevgisinden vazgeçmeyeceğiz. Yeni kuşaklara da bunu öğütleyeceğiz aşılayacağız.”

Er meydanında

Başkan Uysal, Yelten’in ardından Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yapıldığı er meydanına geçti. Başkan Uysal, er meydanında tur atıp pehlivanları ve güreş severleri selamladı.