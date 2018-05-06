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06 Mayıs 2018 16:51

Başkan Uysal Yörük Toyuna katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 25.

Başkan Uysal Yörük Toyuna katıldı

06 Mayıs 2018 16:51

Yörük Toyu’nun açılışına katıldı.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Düzlerçamı Güver Uçurumu’nda Antalya Yörükler Derneği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğince düzenlenen 25. Yörük Toyu’na katıldı. Başkan Uysal, toy alanında kıl çadırlarını kuran Yörük Derneklerini ziyaret etti. Yörüklerin büyük ilgi gösterdiği Başkan Uysal, Yörük el sanatlarından örneklerin sergilendiği stantlarla da yakından ilgilendi. Muratpaşa Belediyesi’nin resmi açılış töreni için hazırladığı ay-yıldız motifli keşkeği büyük dikkat çekti.


Başkan Uysal, “Birbirimizden güç alıyoruz, Yörük kültürümüzün öğrettiği düsturlardan güç alıyor ve geleceğe doğru yürüyoruz” şeklinde devam ettiği konuşmasını Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim” şiiriyle noktaladı.


Başkan Uysal, Yörük Toyu’nun ardından Bitlis Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Düzlerçamı’nda gerçekleştirdiği pikniğe de konuk oldu. Başkan Uysal, piknikte Bitlislilerle birlikte halay çekti.




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