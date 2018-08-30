Başkan Uysal: “Yörüklere destek olmaya devam edeceğiz”

Bu nedenle Muratpaşa Belediyesi olarak Yörük çadırını gördüğümüz her etkinliğe destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uslu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, bu yıl 2’ncisini düzenlendiği Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı’na katkıları dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Uysal, Manavgat Sülek Yaylası’nda gerçekleştirilen çalıştayın sonuçları itibariyle son derece olumlu olduğunu söyledi. Yörüklüğü ve Yörük kültürünü bir nostalji malzemesi olarak görmediklerini aksine bu kültürün geleceğe ışık tutacak, günümüz çatışmalarını sona erdirecek değerlere sahip olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Yörük çadırları, devletimizin geleceği için çok sağlam bir direktir. Bu nedenle Muratpaşa Belediyesi olarak Yörük çadırını gördüğümüz her etkinliğe destek olmaya devam edeceğiz” dedi. 4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenen çalıştayda Yörük kültürünün göç yolları, konakladıkları yaylarıyla birlikte İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilmesi için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Başkan Uysal, bu konuda YÖRKAM’ın öncü bir rol üstlenebileceğini de sözlerine ekledi.