Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 14:06

Başkan Uysal: “Yörüklere destek olmaya devam edeceğiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük kültürünün geleceğe ışık tutacak bir değerlerler manzumesi olduğunu belirterek, “Yörük çadırları, devletimizin geleceği için çok sağlam bir direktir.

Başkan Uysal: “Yörüklere destek olmaya devam edeceğiz”

30 Ağustos 2018 14:06

Bu nedenle Muratpaşa Belediyesi olarak Yörük çadırını gördüğümüz her etkinliğe destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uslu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, bu yıl 2’ncisini düzenlendiği Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı’na katkıları dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Başkan Uysal, Manavgat Sülek Yaylası’nda gerçekleştirilen çalıştayın sonuçları itibariyle son derece olumlu olduğunu söyledi. Yörüklüğü ve Yörük kültürünü bir nostalji malzemesi olarak görmediklerini aksine bu kültürün geleceğe ışık tutacak, günümüz çatışmalarını sona erdirecek değerlere sahip olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Yörük çadırları, devletimizin geleceği için çok sağlam bir direktir. Bu nedenle Muratpaşa Belediyesi olarak Yörük çadırını gördüğümüz her etkinliğe destek olmaya devam edeceğiz” dedi. 4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenen çalıştayda Yörük kültürünün göç yolları, konakladıkları yaylarıyla birlikte İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilmesi için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Başkan Uysal, bu konuda YÖRKAM’ın öncü bir rol üstlenebileceğini de sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç