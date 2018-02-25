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25 Şubat 2018 11:23

Başkan Uysal Zeytinköylü kadınlarla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Zeytinköy için bir şey yapması lazım” diyerek bir araya gelen mahalleli kadınlara “Sizlerle birlikte toplumu sırtlayalım ve mahallemiz için güzel çalışmalara imza atalım” diye seslendi.

Başkan Uysal Zeytinköylü kadınlarla buluştu

25 Şubat 2018 11:23


Başkan Uysal, Antalya’nın Yeşildere ya da bilinen ismiyle Zeytinköy Mahallesi’nde “Artık kadınların bir şey yapması lazım” diyerek biraraya gelen Zeytinköy Alevi Derneği Kadın Kolları’nı kabul etti. Meclis Üyesi Mustafa Çetin’in de yer aldığı ziyarette Kadın Kolları Başkanı Özlem Hakikat, mahallerinde Muratpaşa Belediyesi’nin odağında mahallelinin bulunduğu bir dönüşümün öncüsü olduğunu söyledi. Bu noktada artık Zeytinköylü kadınların da sorumluluk alması gerektiğini dile getiren Hakikat, “Bizler Muratpaşa Belediyesi’nin de desteğiyle kurslara katılmak istiyoruz” dedi.


“Kültür Merkezimizi sürekli verimli halde tutalım”


Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, Zeytinköy’de birçok hizmetin ve projenin kısa bir dönem zarfında hayata geçirildiğini belirterek, “Son olarak Hacı Bektaş Kültür Merkezi’nin açılışının hep birlikte gerçekleştirdik. Birbirimize kenetlenip, Kültür Merkezimizi sürekli verimli halde tutalım. Biz bu merkezde eğitim ve kültür çalışmalarına sürekli devam edelim. Sizlerle birlikte toplumu sırtlayalım ve mahallemiz için güzel çalışmalara imza atalım” diye konuştu.




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