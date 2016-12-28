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28 Aralık 2016 12:12

Başkan Uysal’a turunç reçeli hediyesi

Başkan Uysal’a turunç reçeli hediyesi

28 Aralık 2016 12:12

Muratpaşa Belediyesi’nin Yaşlı Evi üyeleri Yaşlı Evi bahçelerinden topladıkları turunçlarla yaptıkları reçelleri Belediye Başkanı Ümit Uysal’a hediye etti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Belediye fuayesinde her Çarşamba gerçekleştirdiği Turunç Masa’daki ‘randevusuz görüşme’lerine devam etti. Yaşlı Evleri üyesi bir grup, Yaşlı Evlerinin bahçelerinden topladıkları turunçlardan yaptıkları reçelleri Başkan Uysal’a takdim etti. Başkan Uysal, kendisiyle birlikte kurum müdürlerine de ikram edilen reçelleri büyük bir mutlulukla kabul etti.
Başkan Uysal’ın Turunç Masa’da bir süre sohbet ettiği Yaşlı Evi üyelerine belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Muratpaşa’da Yaşlı Evi gibi sosyal projelerle bir anlayışı yerleştirmeye çalıştıklarını ve belediyecilikte de bir anlayışın temsilcisi olduklarını dile getiren Başkan Uysal, “Hepinizin bildiği cadde ve sokak çalışmalarımız var. Evimizden çıktığımız anda adım attığımız kaldırımla başlayan, yolla, çöpünüzü bıraktığınız konteynerlerle devam eden bir çalışma, bir konsept proje” dedi.
Bu çalışmanın yalnızca bir bayındırlık hizmeti olmadığını aynı zamanda kentli olmanın beraberinde getirdiği bir estetik kültürün parçası olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Bu çalışma dahilinde bir süre önce turunç fidanlarımızın da dikimine başladık. Turunçlarımızı Muratpaşa Belediyesi’ne ait fidanlıkta üretip Antalya’ya o özlenen kokusunu yeniden kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.



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