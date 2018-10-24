Başkan Uysal'dan Antalya'ya davet

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hizmete açılacak Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin Türkiye'nin en nitelikli salonlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin operadan tiyatroya, müzikalden baleye ve konserlere sahne ve gösteri sanatlarının merkezi olacak Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni 26 Ekim Cuma saat 16.00'da düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

Türk sinemasının ‘Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışta 40 yıl önce, 15'inci Antalya Film Festivali'nde ‘En iyi 2. film', ‘En iyi yönetmen', ‘En iyi görüntü yönetmeni' ödüllerine uzanan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım'ın gösterimi gerçekleştirilecek. Film gösteriminin ardından Antalya Devlet Opera ve Balesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ‘Türküyem' eserini sahneleyecek.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak asfaltta, yeşil alanda, ihtiyaç olan binalarda ve sosyal hizmetlerde kırılan birçok rekorun ardından şimdi de Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni hizmete açmaya hazırlandıklarını söyledi. Kültür Merkezi'nin Türkiye'nin en nitelikli salonlarından bir tanesine sahip olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Artık sürekli kültürel aktivitelerin yaşandığı, haftada en az 2 - 3 gün çok nitelikli dinletilerin, gösterilerin sunulabildiği çok nitelikli bir salonumuz var. 26 Ekim Cuma saat 16.00'da Türkan Şoray'ın da katılımı ile salonumuz hizmete girecek. Bütün komşularımız davetlidir” diye konuştu.

Projesi Mimarlar Odası Antalya Şubesi'yle düzenlenen ulusal yarışmayla elde edilen Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin temeli 20 Temmuz 2017'de atıldı. Yeşilbahçe Mahallesi'nde 1450 Sokak ve Çınarlı Caddesi arasında bulunan ve 9 bin 637 metrekare inşaat alanına sahip Kültür Merkezi, , bulunduğu bölgeyi yapı bloğuyla boğmayan, çevreyi bloke etmeyen, konutları gölgelemeyen mimarisi ve rekreasyon alanıyla dikkat çekiyor. Merkezde, asansörlü orkestra çukuru olan 677 adet koltuk kapasiteli çok amaçlı salon, 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terasına sahip.