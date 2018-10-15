Başkan Uysal'dan büyükşehir aday adaylığına başvuru

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylık başvurusunu yaptı.

Uysal,2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusunu yaptı. Daha sonra Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte kendisini parti elinde ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen binlerce kişiyi platformdan selamladı. Uzatılan tüm elleri tek tek sıkan Uysal, gösterilen ilgi karşısında zor anlar yaşadı.

Aday adaylığı başvurusunu İl Başkanı Ahmet Kumbul'a verdikten sonra kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Uysal, meydanda gönül ve ruh birliği olduğuna dikkati çekerek, burada ülkesinin,şehrinin,çocuklarının geleceğinin daha iyi olmasını isteyen bir insanların olduğunu söyledi.

Karşısında gördüğü birlik ve beraberlik karşısında geleceğe daha umutla baktığını kaydeden Ümit Uysal, “ Bir yerel seçime doğru gidiyoruz. Seçime giderken enseyi karartmamak, umutsuzluğa düşmemek şartıyla bazı konuları aktaracağım. Devlet yapımız iyice otoriteleşti,ekonomik durumumuz iyi değil, köprümüz yolumuz çok ama karnımız aç,işsiz çok. Çarşamba günleri yüzlerce görüştüğüm kişiler işsiz. Biz gencecik üniversite mezunu gençlere iş veremiyoruz. Büyüklerimiz televizyona çıkıp bol bol konuşuyor. Gençlerinin yarısı işsiz olan, açlık çeken hiçbir ülke ekonomik olarak iyi olduğunu, kalkındığını, yol yaptığını iddia ederse bu bizim aklımızla uygun bir ilişki kurmamak olur” ifadelerine yer verdi.

"Antalya'yı şaha kaldıracağız"

Eğitim,adalet,tarım,turizm de sorunlar olduğuna değinen Uysal, “Biz Antalya olarak turizmin başkenti değiliz. Turizm yapılan,turizmin başkenti olan sahillerin kenarındaki kentiz. Turizmin başkenti bizim sahillerimiz. Buna bir dur demek lazım. Turizmi şehir merkezine çekmek için irili ufaklı 12 festival yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiğim zaman Antalya'nın ekmeğini, pastasını büyütmek için, kentimizi şaha kaldırmak için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerine yer verdi.

19 ilçeye 911 mahalleye Muratpaşa'da ne hizmet veriliyorsa hepsini yayacaklarını vurgulayan Uysal, hayata geçirdiği birbirinden değerli projelerini vatandaşlara anlattı.

"Talep geldi"

Yerel yönetimlerde yapılan hizmetin adaletli olması gerektiğini vurgulayan Uysal, “19 ilçemize eşit ve adil hizmet götüreceğiz. Bütün Antalya'mızla hem hal olacağız. Antalya'mızla bütün olacağız. Kaf dağının arkasına saklanmayacağız. Asla milletin parasını milletin ihtiyacı olmayan işlere harcamayacağız. Milletin her kurşunu kendi kuruşumuz bileceğiz” dedi.

Aday adaylığı sürecinden bahseden Uysal,“ Bazı komşular Muratpaşa'da dediler ki niye büyükşehire talip oluyorsun. Niye. Muratpaşa en merkezi ilçe. Muratpaşa'da görev yapıyorsanız daha üst görevlere isminizin geçmemesi imkansız. Bende işime gücüme baktım. Ancak eylül ayından itibaren toplumumuzda büyük bir talep yükseldi. Her köşe başında, sokakta, sosyal medyada büyükşehirde görev yapmama talep edildi. Önce üzerinde durmadım. Sonra anketleri gördüm. Kendi yaptırdığım ve değişik kuruluşların yaptığı iki ankette giderek açılan bir farkla değişim talep edenler içinde en ön pozisyonda aday olduğumu gördüm.Bundan hiç tereddüt duymayacağım şekilde sağlıklı düzgün bilimsel ölçümler gördüm. Hal böyle olunca düşündüm. Bizim gibi insanlar mevki makamı böyle düşünebilir miyiz? Bir kaç gün tereddüt ettim. Yav memleket söz konusu, şehrimiz söz konusu, işte ben şu kadar oy aranı alayımda, saygın olayım, rahatıma bakalım gelecekte şunları yapayım. Gelecek çocuklarımızın bunun şakası yok ki. Hal böyle olunca düşündüm taşındım, riskse risk, neyse ney milletim böyle talep ediyorsa parti tabanım, komşularım, bizimle oluyorsa canım feda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve hep birlikte kazanacağız. Antalya'yı hep birlikte şaha kaldıracağız. Biz görev geldiğimizde iyi insanlar göreve gelecek, tüm Antalya iktidara gelmiş olacak, millet iktidara gelmiş olacak.”

"Yoğun ilgi"

Konuşmasının ardından kalabalığa Uysal eşi ile birlikte kalabalığa karanfil dağıttı. Uysal'a, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İl Başkanı Ahmet Kumbul,Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, eski milletvekillerden Osman Kaptan da eşlik etti.