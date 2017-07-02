Başkan Uysal’dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na ‘selam’

Başkan Uysal, “Yolları açık olsun. İnsanlık yolcularının yolu uzundur, insanlık yolcularının yolu engebelidir ama hamasete sığınanların işi çok kolaydır, ucuzdur ve basittir” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Elmalı ilçesi Tekke Mahallesi’nde bu yıl 33’üncü Ulusal, 12’nci Uluslararası Abdal Musa Anma etkinliklerine katıldı. Akşam saatlerinde mahalleye gelen Başkan Uysal, önce muhtarlığı ziyaret etti. Ardından mahalle kahvehanesinde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Uysal’a burada Tekke Muhtarı Fehmi Durma, Abdal Musa Kültürünü Araştırma Yaşatma Derneği Başkanı Ali Eriş, Abdal Musa Postnişini Hüseyin Eriş, Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri Cem Kotan, Mimar Sinan Özkan, Nuran Umdu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Can ve Antalya şube yöneticileri eşlik etti. Açılış töreni öncesi Abda Musa Sultan Türbesi’ni de ziyaret eden Başkan Uysal, etkinler için oluşturulan pazar yerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

2 Temmuz’da kaybettiklerimiz

Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş’ın da katılımıyla gerçekleştirilen Abdal Musa Anma Etkinlikleri açılış töreninde Başkan Uysal, konuşmasına 24’üncü yılında Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anarak başladı. Başkan Uysal, “2 Temmuz’da kaybettiğimiz bütün insanlarımızı saygıyla anıyoruz, anları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

İnsanlık yolcuları

‘Adalet Yürüyüşü’nde 17’nci günü geride bırakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açılış töreninin gerçekleştirildiği amfi tiyatrodan selam gönderen Başkan Uysal, “Ülkemizde daha gelişmiş, daha titiz, daha hassas, daha iyi bir adalet sistemi için yürüyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını saygıyla selamlıyoruz. Zaman zaman bedenimiz de onlarla beraber ama her anımızda, her günümüzde ruhumuz ve bütün benliğimiz onlarla. Yolları açık olsun. İnsanlık yolcularının yolu uzundur, insanlık yolcularının yolu engebelidir ama hamasete sığınanların işi çok kolaydır, ucuzdur ve basittir” şeklinde konuştu.

Anadolu topraklarına bakın

Dünyanın neresinde olursa olsun, sadece ve sadece iktidar istenciyle hamasete sığınan ve insanları bunun için ayrıştıran insanların doğru yolu bulmaları için bakmaları gereken tek yerin Anadolu toprakları olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bu dünyaya yüzyıllardır söz söylemekte ve söylemeye de devam edecek olan Abdal Musa gibi, Yunus Emre ve Mevlana gibi evrensel değerler var. Bu topraklar bu değerleri üretmiş, bu topraklarda bunun mayası var. Bunlara yaslanmalıyız, bunları bütün insanlığın değerleri olarak kabul ettirmek için gayret sarf etmeliyiz” diye konuştu.

Enseyi karartmıyoruz

Tüm dünyada olduğu gibi her şeyin insanlığın aleyhine göründüğü bir dönemi yaşamanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yine de enseyi karartmıyoruz. Her zaman insanlık, barış, dayanışma ve kardeşlik kazanacaktır” dedi.

Muratpaşa’da bunu yapıyoruz

Sevgi, hoşgörü ve empatinin insanları bütünleştireceğini belirten Başkan Uysal, Muratpaşa’da karınca kararınca bunu yapmaya çalıştıklarını söyledi. Uysal, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ramazan ayında 50 bin kişiyle aynı iftar soflarında biraraya geldik. Muharrem ayında on binlerin buluştuğu sofralarda lokma paylaşıyoruz. Paskalyada Muratpaşa’da Hristiyan komşularımızın bayramını kutluyoruz. Hiçbir insanımızı ayırmadan yolumuzda yürüyoruz. Bundan dolayı bir şey de kaybetmedik. Cemevi’nin tapusunu Hacı Bektaş Veli Vakfı’na verdik, Antalya’da ihtiyaç olan yerde, Zeytinköy’de, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi inşa ettik, 142 camimize de, komşularımızın yararlandığı kiliselere de hizmet veriyoruz. Bütün insanlarımızı başımızın üstünde tutuyoruz hiçbir şey de kaybetmiyoruz. Bu kadar basit işte, bu kadar basit.”