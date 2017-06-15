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15 Haziran 2017 16:39

Başkan Uysal’dan CHP Lideri’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet’ Yürüyüşüne destek verdi.

Başkan Uysal’dan CHP Lideri’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

15 Haziran 2017 16:39


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne katıldı. Başkan Uysal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla önce Güvenpark’ta ardından ilk günü Batıkent Hipodromu’nda sonlandırılan yürüyüşte CHP Genel Başkanı’nın yanında yer aldı.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adalet ve hukukun üstünlüğü kavramlarının insanlığın uzun mücadeleleri içinde toplumun tüm kesimlerinin üzerinde ortaklaştığı değerler bütünü olduğunu söyledi.




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