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02 Haziran 2018 11:26

Başkan Uysal’dan çifte müjde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızılarık Mahallesi’nde bir spor salonu ve yüzme havuzunun temelinin atılacağı müjdesini verdi.

Başkan Uysal’dan çifte müjde

02 Haziran 2018 11:26


Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi Kızılarık ve Yeşildere Mahallelerini kapsayan iftar sofrası kurdu. Başkan Uysal, vatandaşlarla aynı sıraya girip yemeğini aldı ve iftarda hep beraber edilen dualarla oruçlar açıldı.


Başkan Uysal, iftarın ardından Muratpaşa’nın yüzde 70’inde doğalgaz altyapı çalışmalarını tamamlandığını söyledi. Altyapı çalışmaları biten yerlerin en az yüzde 50’sinde cadde ve sokak yenileme çalışmalarının da sona erdiğini aktaran Başkan Uysal, “Geri kalan yüzde 20’lik bölüm de bir program dahilinde yenilenecek. Asfalt çalışmalarımız şu an Deniz Mahallesi’nde devam ediyor. Sonrasında Güvenlik ve Sedir Mahallerimize geçeceğiz. Yama değil, eski asfaltı tamamen söküp 30 yıl ömürlü sıcak asfaltla kaplıyoruz.”


Kızılarık Mahallesi’nde de cadde ve sokak yenileme çalışmalarının kısa bir sürede başlayacağını kaydeden başkan Uysal, mahalleye bu dönemde, 6 bin metrekare genişliğe sahip ve Neşet Ertaş adını taşıyan bir park kazandırdıklarını söyledi. Hali hazırda Kızılırmak Caddesi’nde bir park çalışmasının sürdüğünü aktaran Başkan Uysal, “Gelecek sonbaharda da mahallemizde bir spor salonu ve yüzme havuzunun temelini atmayı hedefliyoruz” dedi.




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