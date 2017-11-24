Başkan Uysal’dan davet

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 35 bin 500 metrekare genişliğe sahip Ziya Gökalp Kent Parkı’nın da bulunduğu 9 çalışmanın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı törenle resmen hizmete açılacağını söyledi. Başkan Uysal, “Ziya Gökalp Kent Parkı, eskiden Fener Parkı olarak bilinen alandı. Burası uzun yıllar kamu kullanımına elverişsiz bir şekilde hayatiyetini sürdürüyordu. Şu anda müthiş bir park oldu. Bütün vatandaşlarımıza açık bir park. Erdal İnönü Kent Parkı’ndan sonra kıyıdaki ikinci büyük parkımız olacak. Bununla birlikte birlikte Kızılarık, Etiler, Altındağ, Cumhuriyet, Meydankavağı Mahalleleri’nde 12 bin 20 metrekare genişliğe sahip 5 yeni parkın da açılışını gerçekleştireceğiz. 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisemiz’in avlusuna bir spor salonu daha yaptık. Bu gerçekleştirdiğimiz 8’nci spor tesisi yatırımımız. Memurevleri Mahallemizde Eğitim ve Bilgi Merkezlerimizin 3’üncüsünü yine bu törende açacağız. Doğuyaka Mahallemizde Aile Sağlığı Merkezi’ni bitirdik. Hizmete girdi. Onun da açılışını bugün kapsamına aldık.”

Toplu açılışlarla birlikte Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Pazar yeri inşaatının da temelinin atılacağını aktaran Başkan Uysal, “Bütün Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza, komşularımıza hayırlı olsun. Hepsini yarın ki açılış törenimize bekliyoruz” dedi.