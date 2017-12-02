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02 Aralık 2017 10:46

Başkan Uysal’dan demokratik siyaset vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Portekiz’in başkenti Lizbon’da Avrupa’daki sol partileri bünyesinde toplayan PES’in yerel yönetimler derneğince düzenlenen panele katıldı.

Başkan Uysal’dan demokratik siyaset vurgusu

02 Aralık 2017 10:46


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Başkanı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, SODEM Yönetim Kurulu üyeleri Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ile PES’in 2017 Konsey toplantısına katılmak üzere bulundukları Portekiz’in başkenti Lizbon’da temaslarını sürdürüyor.


Başkan Uysal, 2’nci Dünya Savaşı’nı yaşamış kuşakların yerini yeni kuşaklara bıraktıkça ırkçı ve fanatiklerin daha kolay seçim kazanmaya başladığını söyledi. Bu noktada savaşın ve ırkçılığını acısını çekmemiş olmanın etkili olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Irkçılık ve fanatizm karşısında hümanist ve demokrat siyasetin gerilediğini görüyoruz” dedi.


Başkan Uysal, Avrupa’da ırkçı ve popülist partilerin iktidara gelmesinin bütün dünyada fanatizmi teşvik ettiğinin de altını çizdi. Bunun, etki tepki yasası içinde, fanatik söylemlerin prim yaptığı bir ortamı oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Irkçılığa karşı demokratik ve hümanist siyasetin ivedilikle Avrupa’da iktidara gelmesi gerekiyor. Bu bütün dünya için çok önemli. Çok çalışmalısınız” dedi.




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