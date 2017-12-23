Başkan Uysal’dan Kaleiçi’ne davet

Ukrayna’nın Lviv eyaletini oluşturan belediyelerin bağlığı olduğu Lviv Belediyeler Birliği heyeti Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, her yıl binlerce Ukraynalı turistin tatil için Antalya’yı tercih ettiğini, Muratpaşa’da önemli sayıda yerleşik Ukraynalının da yaşadığını kaydetti. Başkan Uysal, “Geleneksel hale getirdiğimiz ve bizim için aynı zamanda barış, dostluk ve kardeşlik festivali olan Yöreler Renkler Festivalimizde bu yıl Ukrayna Ailesi Derneği işbirliğiyle bir Ukrayna gecesi düzenledik” diye konuştu.

Lviv’nin tarihi kent dokusu ve eski sokaklarıyla özel bir yerleşim yeri olduğunu belirten Başkan Uysal, gelecek yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında 3’üncüsü yapılacak Kaleiçi Old Town Festivali’ne heyeti davet etti. Kaleiçi Old Town Festivali’nin amaçlarından bir tanesinin UNESCO Dünya Miras Listesi’nde tarihi kent merkezleriyle yer alan kentler arasında bir ağ kurmak olduğunu belirten Başkan Uysal, tarihi kent merkezi UNESCO tarafından 1998 yılında Dünya Mirası ilan edilen Lviv’in katılımının çok anlamlı olduğunu söyledi.