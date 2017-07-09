Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 11:51

Başkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na Adalet Heykeli

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ankara’dan İstanbul’da ‘Adalet’ için yürüyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na adaleti ve düzeni simgeleyen, adil ve eşit hukuk sisteminin de ifadesi Themis heykelini hediye etti.

Başkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na Adalet Heykeli

09 Temmuz 2017 11:51


Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da Ankara Güvenpark’tan başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nde katılarak destek verdi. Başkan Uysal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, bir elinde tuttuğu terazi ile adaleti ve adaletin dengeli dağıtılmasını, diğer elindeki kılıcıyla adaletin keskinliğini ve gözlerindeki bağ ile tarafsızlığı simgeleyen Themis heykeli hediye etti. Başkan Uysal, “Nefrete karşı sevginin, kardeşliğin, saygının, şiddete karşı toplumsal barışın, öfkeye karşı anlayışın, gülümseyebilmenin hatırlanması ve daha adil bir dünya için Sayın Genel Başkanımıza, 15 Haziran’da Ankara Güven Park’ta başladığı Adalet Yürüyüşü’nde destek veriyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!