Başkan Uysal'dan Muharrem iftarı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Cemevi'nde düzenlenen Muharrem iftarına katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Konyaaltı Cemevi'nde lokma verdi. Muharrem orucunu açmak için çok sayıda Konyaaltı sakini cemevinde biraraya gelirken lokma pay edilmesinde konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Biz hep beraber bir yolda yürüyoruz. Dünyada, özellikle bizim yaşadığımız coğrafyada, kültürler iki ana gruba ayrılıyor. Hep şunu ifade ediyorum, iyiliğin güzelliğin temsilcileri var. Çirkinliğin ve kötülüğün temsilcileri var. Birleştirmeye çalışanlar var ayrıştırmaya çalışanlar var. Binlerce yıl önce yapıldığı gibi haksızlık ve zulmedenler var. Haksızlığa ve zulme direnenler var. Bizlerin, hepimizin ortak özelliği iyiliğe, güzelliğe, insanlığa, barışa, sevgiye hizmet ediyor olmamız” dedi.

Muratpaşa'da yaşama geçirdikleri belediyecilikte de, temel amacın insanları her koşulda, tasada ve kıvançta birleştirmek olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “İyi bir gelecek kurmak istiyoruz. Barış, sevgi ve kardeşlik dolu bir gelecek kurmak. Çocuklarımız paylaşarak, dayanışma içinde olduğu bir geleceği kurmak. Dünyadaki bütün insanlarını iyiliğini isteyen bir gelecek tesis etmek” diye konuştu.