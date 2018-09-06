Başkan Uysal’dan sünnet çocuklarına ziyaret

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin Anadolu Birliği Kültür Dayanışma Derneği’yle birlikte düzenleyeceği sünnet şöleni öncesinde hastanede sünnet operasyonları devam eden çocukları ziyaret etti. Hastane ekibinin eşlik ettiği Başkan Uysal, sünnet çocuklarına hediyelerini verirken ailelere ve çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Uysal, onlara hediyeler vermeyi de ihmal etmedi. Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlendiği sünnet şöleni için yaklaşık 400 aile çocukları için kayıt yaptırdı. 5-12 yaş arası çocuklarını kabul edildiği ve sünnetleri uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen çocuklar için yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi 14 Eylül Cuma Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda sünnet şöleni düzenlenecek.