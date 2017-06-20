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20 Haziran 2017 10:53

Başkan Uysal’dan Vakıflara çağrı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızılarık Mahallesi’nde düzenlenen iftarda, bölgede tapu sorunun çözümü için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne çağrıda bulundu.

Başkan Uysal’dan Vakıflara çağrı

20 Haziran 2017 10:53


Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının 24’üncü gününde iftar sofrasını Kızılarık, Yeşildere ve Gebizli Mahalleleri için kurdu. Kızılarık pazar yerinde düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’da “Bütün insanları baş tacı” gören bir anlayışla hizmet ürettiklerini söyledi. Kızılarık Mahallesi’nde 22 bin metrekare yeşil alan, 15 sokağın düzenlenmesi ve 11 kilometre asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Uysal, mahallede gelecek yıl içinde doğalgaz altyapı çalışmasının tamamlanacağını ve bunu da takiben tüm cadde ve sokaklarını yenileneceğini açıkladı. Başkan Uysal, mahallede ayrıca bir spor kompleksi temeli atmayı hedeflediklerini kaydetti.


Uysal, bölgede Vakıflara ait taşınmazlar nedeniyle yaşanan mülkiyet ve tapu sorunun çözümü noktasında her ay bir müracaatta bulunduğunu açıkladı. Vakfılar Bölge Müdürlüğü’nün gerekli adımı bir türlü atmadığını belirten Başkan Uysal, “Bunu şikayet, dedikodu için söylemiyorum. Gerçeği bilin. Her müracaatımıza ‘kentsel dönüşüm projesi’ ile geliyorlar. Sen ne yapacaksın kentsel dönüşüm projesini? Sen içinde oturanlara tapularını ver ondan sonra kentsel dönüşüme bakarız” diye konuştu.




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