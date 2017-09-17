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17 Eylül 2017 13:33

Başkan Uysal’dan YÖREX’e tam not

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,“Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) öncülüğünde Anadolu’nun tüm renklerinin bu fuarda biraraya geldiğini görüyoruz.

Başkan Uysal’dan YÖREX’e tam not

17 Eylül 2017 13:33

Bu renklerin oluşturduğu Türkiye burada hissetmek, yaşamak tek kelimeyle harika” diye konuştu.


Başkan Uysal, ATB öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle ANFAŞ EXPO Center’da bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i ziyaret etti. Muratpaşa Belediyesi’nin de El İzi Pazarı ve Mesleki Eğitim kursiyerleriyle katılım sağladığı fuarda Başkan Uysal, Marmara’dan Karadeniz’e ve Güneydoğu Anadolu’ya bir Türkiye turuna çıktı.


ATB Başkanı Ali Çandır’la stantları gezen Başkan Uysal, Kayseri standında pastırma kesti, Türkiye’nin farklı yörelerine ait peynirlerin tadına baktı. Döşemealtı ve Kepez Belediyeleri ile Alanya’nın stantlarını da ziyaret eden Başkan Uysal, Antalyaspor’u da ihmal etmedi. Uysal, kırmızı beyazlı takımın standına uğradı Antalyaspor’un şartlar ne olursa olsun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.


Başkan Uysal, yöresel el sanatlarıyla da yakında ilgilendiği fuara tam not verirken ATB Başkanı Çandır’ı kutladı. Uysal, şunları söyledi:


“Anadolu’nun tüm renklerini bu fuarda birarada görüyoruz. Bu renklerin oluşturduğu Türkiye burada hissetmek, yaşamak tek kelimeyle harika. YÖREX’ten bir hafta sonra Muratpaşa Belediyesi olarak Antalya’yı oluşturan renkleri buluşturduğumuz Yöreler Renkler Festivali’nin 3’üncüsü başlayacak. YÖREX’i ziyaret eden herkesi bu birlik, beraberlik ve barış havasını yaşamaya devam etmek için hafta boyu devam edecek festivalimize bekliyoruz.”




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