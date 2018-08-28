Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 15:27

Başkan Yücel, asfalt çalışmalarını denetledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba ve Cikcilli Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkan Yücel, asfalt çalışmalarını denetledi

28 Ağustos 2018 15:27


Alanya Belediyesi tarafından Oba Çayı üzerine yapılan ve Cikcilli Mahallesi ile Oba Mahallesi’ne Metro Market’in kuzeyinden kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan köprü üzerinde ve yeni açılan yollarda sıcak asfalt yapılıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fen işleri ekipleri ile sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Tüm bölgelerde olduğu gibi Oba ve Cikcilli bölgesinde imar yollarını hizmete sunmaya devam ettiklerini belirten Yücel, Oba çayı üzerine yapılan yeni köprü ile özelikle çevre yolu ile Araştırma Hastanesi çevresinde trafiğin rahat bir akışa kavuşacağını söyledi.



Yeni kavşak çalışması


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaattin Keykubat Hastanesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunun eski Gazipaşa Caddesi ile birleştiği noktada sürücülerin ve yayaların güvenliği için başlattıkları kavşak çalışmasının da bölge trafiğini daha güvenli hale getireceğini ve trafiği rahatlatacağını kaydederek, “Nüfus ve bina yoğunluğunun sürekli olarak arttığı ve hızlı bir gelişim gösteren Oba Mahallemizde yeni yollar açarak, yeni köprüler yaparak alternatif güzergahlarla bölge trafiğini rahatlatıyoruz. Hizmete açtığımız Oba Çayı üzerindeki köprü ile birbirine bağladığımız yeni yolları sıcak asfaltla kaplıyoruz. İnşallah birkaç gün içinde bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç