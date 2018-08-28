Başkan Yücel, asfalt çalışmalarını denetledi

Alanya Belediyesi tarafından Oba Çayı üzerine yapılan ve Cikcilli Mahallesi ile Oba Mahallesi’ne Metro Market’in kuzeyinden kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan köprü üzerinde ve yeni açılan yollarda sıcak asfalt yapılıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fen işleri ekipleri ile sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Tüm bölgelerde olduğu gibi Oba ve Cikcilli bölgesinde imar yollarını hizmete sunmaya devam ettiklerini belirten Yücel, Oba çayı üzerine yapılan yeni köprü ile özelikle çevre yolu ile Araştırma Hastanesi çevresinde trafiğin rahat bir akışa kavuşacağını söyledi.

Yeni kavşak çalışması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaattin Keykubat Hastanesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunun eski Gazipaşa Caddesi ile birleştiği noktada sürücülerin ve yayaların güvenliği için başlattıkları kavşak çalışmasının da bölge trafiğini daha güvenli hale getireceğini ve trafiği rahatlatacağını kaydederek, “Nüfus ve bina yoğunluğunun sürekli olarak arttığı ve hızlı bir gelişim gösteren Oba Mahallemizde yeni yollar açarak, yeni köprüler yaparak alternatif güzergahlarla bölge trafiğini rahatlatıyoruz. Hizmete açtığımız Oba Çayı üzerindeki köprü ile birbirine bağladığımız yeni yolları sıcak asfaltla kaplıyoruz. İnşallah birkaç gün içinde bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.