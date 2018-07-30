Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 17:01

Başkan Yücel, Avcılar Kaymakamı Doğan’ı ağırladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2006-2012 yılları arasında Alanya Kaymakamlığı görevini yürüttükten sonra Avcılar Kaymakamlığına atanan Hulusi Doğan’ı ağırladı.

Başkan Yücel, Avcılar Kaymakamı Doğan’ı ağırladı

30 Temmuz 2018 17:01


6 yıl Alanya’da görev yapan, şu anda da Avcılar Kaymakamı olan Hulusi Doğan tatil için Alanya’da, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti. Başkan Yücel, Doğan ile bir süre sohbet etti ve ilçede yapılan hizmetleri kendisine iletti.


Ziyarette konuşan Hulusi Doğan, "Alanya’da uzun yıllar görev yaptım. Gerek tarihi, gerekse kültürel bakımdan çok zengin bir şehir. Tatilimi Alanya’da geçiriyorum. Alanya sürekli gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu nadide şehrin tarihi ve doğal zenginlikleri herkesin görmesini tavsiye ederim.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç