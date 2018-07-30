Başkan Yücel, Avcılar Kaymakamı Doğan’ı ağırladı

6 yıl Alanya’da görev yapan, şu anda da Avcılar Kaymakamı olan Hulusi Doğan tatil için Alanya’da, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti. Başkan Yücel, Doğan ile bir süre sohbet etti ve ilçede yapılan hizmetleri kendisine iletti.

Ziyarette konuşan Hulusi Doğan, "Alanya’da uzun yıllar görev yaptım. Gerek tarihi, gerekse kültürel bakımdan çok zengin bir şehir. Tatilimi Alanya’da geçiriyorum. Alanya sürekli gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu nadide şehrin tarihi ve doğal zenginlikleri herkesin görmesini tavsiye ederim.” dedi.