Başkan Yücel, batı yaylalarında

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, aralarında Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, MHP İlçe Teşkilatı temsilcileri, bölge muhtarları, belediye personeli ve vatandaşların bulunduğu 250 kişilik bir ekiple batı bölgesinde 23 yaylayı ziyaret etti. Yayla sakinlerinin büyük bir coşku ve sevinçle karşıladığı Başkan Yücel, ilk olarak Bayır Mahallesi’ne bağlı Oğuz Yaylası’nı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yücel, Bayır Yaylası sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Yücel’e yol ve çardak teşekkürü

Başkan Yücel’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, muhtarlar ve vatandaşlar geçtiğimiz yıl yapılan ziyarette yol, altyapı ve çardak istekleri karşılandığı için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumartesi sabahı saat 06.00’da başladığı ziyaretlerde Oğuz Yaylası, Okurcalar, Karabuynuzlar, Çakallar (Karıngöl), Saburlar, Avsallar, Akdam, Seyricek, Soğukpınar, Karamanlar, Güzelbağ (Eğrigöl), Orhan, Çayboğazı, Gözübüyük (Sirge), Yenice, Burçaklar ve Emişbeleni Yaylalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yücel, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Programın ikinci gününe Türkler-Söbüçimen (Topataş mevkii) Yaylası’nda düzenlenen kahvaltı ile başlayan Başkan Yücel ve ekibi, Payallar Yaylası, Tosmur, Toslak ve Elikesik (Yöremece) Yaylalarını ziyaret etti. Yaylada aileleri ile birlikte çocuklara da yakın ilgi gösteren Başkan Yücel, yanında getirdiği oyuncakları tek tek çocuklara dağıttı.

“İnsan odaklı çalışıyoruz”

2 günlük batı yaylaları programı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yücel, “Torosların deniz kotundan 2100 metre yükseklikteki yaylalarımızda vatandaşlarımızın gönüllerini almaya geldik. Hem yaylalarımıza yaptığımız hizmetleri yerinde görmek hem yapacağımız yatırımları ve projeleri vatandaşlarımıza aktarmak hem de vatandaşlarımızın gönül rızalarını almak için ekibimizle birlikte tüm batı bölgesinin 23 yaylasını ziyaret ettik. Gelecek dönemlerdeki yatırım planlarımızı vatandaşlarımıza izah ettik. Çünkü biz her zaman insan odaklı çalışıyoruz ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ekibimizle birlikte bu ve buna benzer faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ekibime ve bizleri her zamanki samimiyeti ve sıcaklığı ile karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.