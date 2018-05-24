Başkan Yücel, Belediye personeliyle iftarda buluştu

Belediye Başkan Adem Murat Yücel’in iftar davetine belediye personelinin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Başkan Yücel, tüm masaları tek tek ziyaret ederek hem personelle hem de misafirleriyle yakından ilgilendi.

“Ramazan paylaşma, bereket ve rahmet ayıdır”

Yemekten sonra bir konuşan Adem Murat Yücel, Ramazanın paylaşma, bereket ve rahmet ayı olduğunu hatırlattı. Başkan Yücel, “Ramazan ayının güzelliğini siz mesai arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Alanya Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. İftarınızı bizimle açtığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“Sizlerin desteğiyle Alanyamıza en iyi şekilde hizmet ediyoruz”

“Sizlerin desteğiyle Alanyamıza en iyi şekilde hizmet ediyoruz” diyen Yücel, “Alanya’nın her metrekaresinde sizlerin alın teri var. Hizmet kalitemizi yükselten proje ve yatırımlarımızın yürütülmesi için gece gündüz demeden başarıyla çalışan, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışımızı halkımıza en iyi şekilde yansıtan siz değerli personelimize teker teker minnet ve şükran duygularımla teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın.”