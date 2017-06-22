Başkan Yücel: “Binlerce tatilciye ev sahipliği yapacağız”

Vatandaşlarımıza ve tatil için şehrimize gelen misafirlerimize şeker tadında bir bayram yaşatacağız” dedi.

Tüm birimleriyle Alanya Belediyesi’nin bayrama hazır olduğunu belirten Başkan Yücel, tatil boyunca halkın huzur ve mutluluğu için 700’ün üzerinde nöbetçi personelle vatandaşlara hizmet vereceklerini söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık encümen toplantısında Ramazan Bayramı hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yücel, “Vatandaşlarımıza ve tatil için şehrimize gelen misafirlerimize şeker tadında bir bayram yaşatacağız” dedi. Tüm birimleriyle Alanya Belediyesi’nin bayrama hazır olduğunu belirten Başkan Yücel, tatil boyunca halkın huzur ve mutluluğu için 700’ün üzerinde nöbetçi personelle vatandaşlara hizmet vereceklerini söyledi.

“Turizm bölgesi oldukları için yine binlerce tatilciye ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Başkan Yücel, “Bunun için de biz yerel yöneticiler olarak gerek temizlik gerekse zabıta hizmetleri başta olmak üzere yapmamız gereken her türlü hazırlığı yaptık. Kolluk kuvvetleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla istişareli, kontrollü ve güvenli bir şekilde tüm tedbirlerimizi aldık. Halkımıza ve misafirlerimize şeker tadında bir bayram yaşatmak için elimizden gelen tüm mücadeleleri yapacağız” dedi.

“700’ün üzerinde nöbetçi personelimizle 24 saat hizmet vereceğiz”

“700’e yakın günlük nöbetçi personelimizle tatil boyunca hizmet vereceğiz” diyen Yücel, tüm birim müdürlerinin, başkan yardımcılarının ve meclis üyelerinin kendi alanlarındaki konularda da dikkatli bir şekilde çalışacaklarını konularını takip edeceklerini söyledi.

Başkan Yücel, “Böyle anlamlı ve güzel günlerde halkın mutluluğu ve huzuru bizler için her şeyden daha önemli. Biz çalışmamıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Vatandaşların ve islam aleminin bayramını tebrik etti

Vatandaşların ve tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirmesi için Alanya Belediyesi’nin tüm tedbirleriyle bayrama hazır olduğunu bir kez daha hatırlatan Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızın, tatilcilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını şimdiden tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Bayramlaşma saat 10.30’da

Protokol ve vatandaşlarla bayramlaşma programının ise bayramın birinci günü 25 Haziran saat 10.30’da Belediye Düğün Salonu’nda yapılacağını hatırlatan Belediye Başkanı Yücel, vatandaşları bayramlaşmaya davet etti.