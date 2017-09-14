Başkan Yücel, Çıplaklı Mahallesi’nden hibeyle tapu aldı

Alanya Belediyesi Haftalık Olağan Encümen Toplantısı’nın ardından Çıplaklı Mahalle Muhtarı Mümin Topal ve azası, şahıstan satın aldıkları sulak arazinin tapusunu Başkan Adem Murat Yücel’e takdim etti. Çıplaklı Mahallesi Gömülgen mevkii 112 ada ve 41 parselde bulunan 943,41 metrekarelik alan, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yoluyla şahsa satıldı. 400 kişinin içme ve sulama suyu olarak kullandığı arazi, Mahalle Muhtarı Mümin Topal’ın girişimleriyle bölge sakinlerinden toplanan parayla şahıstan satın alındı. Ardından arazinin korunması için Alanya Belediyesi’ne hibe edilmesi kararlaştırıldı ve Muhtar Topal, arazinin tapusunu encümen sonrası Başkan Yücel’e takdim etti.

Yücel: “Alanya Belediyesi var oldukça arazi bölge halkının kalacak”

Alanya Belediyesi’ne hibe edilen arazi hakkında açıklamalarda bulunan Yücel, “Bu arazi Alanya Belediyesi var olduğu sürece Belediyemizin mülkünde kalacak, satılamayacak ve devredilemeyecek. Ancak halkın kullanımına açık bir şekilde sosyal bir alan ve ihtiyaçların karşılanması için ebediyen bölge halkının kalacak. Bu duyarlılığından dolayı hem Çıplaklı sakinlerine hem de muhtarımıza ve azalarına çok teşekkür ediyorum.”