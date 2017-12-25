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25 Aralık 2017 16:16

Başkan Yücel, esnafın sorunu dinledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Mahallesi’nde Fabrika Caddesi ve Maki Sokak esnaflarının sorunlarını dinledi.

Başkan Yücel, esnafın sorunu dinledi

25 Aralık 2017 16:16


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Mahallesi’nde Fabrika Caddesi ile Maki Sokak esnafları ile bir araya geldi. Bölgenin trafik sorunları ve aydınlatılması konusunda Başkan Yücel’den yardım isteyen esnaflar, caddenin çok hareketli olduğunu belirterek, trafik ve yol konusunda bazı önlemlerin alınmasını istedi.


Bölgedeki ulaşım sorunlarını çözeceklerini anlatan Başkan Yücel, “ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki imar yollarını açarak, üstyapı çalışmaları kapsamında sıcak asfalt çalışmalarını tamamladık. Şu an ekiplerimiz hastane yoluna bağlantısı yapılan 20 metrelik imar yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayı içerisinde sıcak asfaltını yaparak hizmete sunacağız. Fabrika Caddesi’nden Oba Nazmi Yılmaz Lisesine batı-doğu istikametinde 15 metrelik imar yolunun da asfaltı kısa zamanda yapılacak. Aydınlatma konusunda da gerekli çalışmayı yapacağız” dedi.


Esnafları bölgedeki ve diğer belediye yatırımları hakkında bilgilendiren Başkan Yücel, Yeni Belediye Binası ve Bölge Hastanesinin Oba için büyük şans olduğunu vurgulayarak, “Belediye olarak 2 yıldır planlamalarımızı bu bölgenin estetik bir görünüm ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için yaptık. Bölge Hastanesi açılmasından aylar öncesinde imar yollarını bağlantıları ile açarak altyapılarını, peyzaj düzenlemeleri ve asfaltını yaptık. İnşallah Metro önündeki imar yolu ile Nazmi Yılmaz Lisesi yanına bağlantısını yaptığımız imar yolu da asfaltlanınca bölgenin yol sorunu çözülmüş olacak.” diye konuştu.


Başkan Yücel, toplantının ardından bölge esnafı ile birde fotoğraf çektirdi.




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