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13 Ağustos 2018 09:27

Başkan Yücel, Gevne Yayla Şenliği’ne katıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Gevne Yayla Şenliği’ne katıldı.

Başkan Yücel, Gevne Yayla Şenliği’ne katıldı

13 Ağustos 2018 09:27


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumartesi akşamı Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Şairler Parkı açılışının ardından Pazar gününü Gevne Yaylası’na ayırdı. Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Gevne Yayla Şenliği’ne katıldı.


Alanya Belediyesi Mobil Çözüm Masası ekibi de Gevne Yayla Şenliği alanına gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Talepleri tek tek not alan ekip, çocuklara balon hediye ederken ailelerine ise şapka dağıttı.



“Bu güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum”


Alanya Belediye Başkanı Yücel, “Her geçen yıl talebin ve katılımın arttığı bu güzel organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Torosların eteğinde böylesine güzel bir organizasyona imza atan ve insanların bu samimi ortamda kaynaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüştü Vural, Gevne Yayla Şenlikleri’ne katkılarından dolayı Başkan Yücel’e teşekkür plaketi takdim etti.




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