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Başkan Yücel: “Güney Düğün Salonu bu yıl hizmete girecek”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güney Düğün Salonu’nun yapımımda sona gelindiğini söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güney Düğün Salonu'nun yapımımda sona gelindiğini söyledi.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 10 mahalleden vatandaşların katılımı ile geçen Mayıs ayında temeli atılan Güney (Hüddoğlu) Düğün Salonu yapımında sona gelindiğini kaydetti. Betonarme çalışmaların tamamlandığı İnşaatta, çevre düzenleme ve istinat duvarı yapımı devam ediyor. 2 Milyon TL maliyetli salonda 700 kişilik ana salon, muhtar odası, gelin-damat odası ve mescidin yanı sıra çocuk parkı, piknik alanları ve dinlenme mekânlarının yer aldığını söyleyen Başkan Yücel, Güney Düğün Salonu'nun batı bölgesinde Güney, Burçaklar, Yenice, Orhan, Gözübüyük, Gümüşgöze, Karamanlar, Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı başta olmak üzere 10 mahalleye hizmet vereceğini belirtti. Başkan Yücel, “10 mahallenin yanı sıra çevresindeki bölge halkının istifade edebileceği, kültürel ve sosyal etkinliklerini yapabileceği konforlu bir salonu 2018 yılı içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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