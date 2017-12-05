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05 Aralık 2017 12:49

Başkan Yücel, hal derneği yönetimiyle bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hal Derneği Yönetiminden talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Yücel, hal derneği yönetimiyle bir araya geldi

05 Aralık 2017 12:49


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Hal Derneği’ni ziyaret ederek hal esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Hal Derneği’nde gerçekleşen buluşmaya Alanya Toptancı Hali Müdürü Halit Parlayüksel, Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Yücel: “Esnaf huzurluysa şehir de mutludur”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Toptancı Hali şehrimizin önemli değerlerinden. Bizlere ulaşan istek ve önerilerinizi en kısa zamanda çözüme ulaştıracağız. Nihayetinde esnaf huzurlu ve mutlu olursa şehrimiz de aynı şekilde huzurlu ve mutlu olur” dedi.




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