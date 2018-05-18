Başkan Yücel iftarını Eşgilik’te yaptı

Alanya Belediyesi, Eşgilik Düğün Salonu, Mahmutlar Düğün Salonu ve Konaklı Meydanı’nda iftar sofraları kuruyor. İftarını Eşgilik Düğün Salonu’nda vatandaşlarla birlikte yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan’da iftar çadırlarıyla birlik ve beraberliğin en üst noktaya taşındığını vurguladı. Yücel, “her gün 3 ayrı noktada 2 bin 500- 3 bin kişiye iftar çadırlarımızda yemek veriyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için evlerine iftar yemeği hizmeti belediyemiz tarafından sağlanıyor. Alanya Belediyesi olarak Ramazan ayında yardımlarımızı arttırarak sürdürüyoruz” dedi.