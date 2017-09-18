Başkan Yücel, ilk ders zilini çaldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlköğretim Haftası dolayısıyla Hükümet Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Anıt Önünde düzenlenen İlköğretim Haftası törenlerine Başkan Yücel’in yanı sıra Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Alanya Milli Eğitim Müdürü Er’in çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Ardından Nezihat-Abdullah Doğan İlkokulu’nda tören düzenlendi. Törende açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin özel hazırladıkları gösteriler sunuldu ve şiirler okundu. Daha sonra Başkan Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Okul Müdürü Abdullah Tüver ve hayırseverlerle birlikte ilk ders zilini çaldı.

Başkan Yücel ve beraberindeki heyet, sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

Başkan Yücel AHEP’in açılış törenine katıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlköğretim Haftası münasebetiyle düzenlenen törenin ardından Alanya Özel Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin düzenlediği 2017-18 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Açılış töreni, AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner’in açılış konuşması ile başladı.

Yücel: “öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dilerim”

Belediye Başkanı Yücel, “Eğitim, bu şehrin gelişiminde en önemli faktörlerinden birisidir. Bizler de ‘Hayatta En Hakiki Mürşidin İlim’ olduğuna inananlardanız. Bu vesile ile bütün akademik ve idari personelin ve öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılınızı kutlar, başarılı bir sene geçirmesini temenni ederim.”

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere ilk dersini “Yaşamımız ve Gıdalarımız” konu başlığıyla emekli öğretim görevlisi, Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu verdi. Daha sonra ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2016-20117 güz ve bahar döneminde başarılı olan öğrencilere ‘şeref belgelerini’ takdim etti.