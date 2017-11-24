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24 Kasım 2017 16:54

Başkan Yücel İlkokul, öğretmenini unutmadı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Öğretmenler Günü nedeniyle İlkokul Öğretmeni Müşerref Demirci’yi evinde ziyaret ederek bir buket çiçek takdim etti.

Başkan Yücel İlkokul, öğretmenini unutmadı

24 Kasım 2017 16:54


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün öğle saatlerinde Hayate Hanım İlkokulu’nda Öğretmeni olan Müşerref Demirci’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Başkan Yücel, öğretmenin elini öperek çiçek taktim etti.


Yücel: “her zaman öğretmenlerimizin yanındayız”


Adem Murat Yücel, “Sadece özel günlerde değil, her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. Benim bu günlere gelmemde büyük katkısı olan ilkokul öğretmenime bir kez daha teşekkür ederek, öğretmenler gününü kutluyorum ve sağlıklı uzun bir ömür diliyorum.” dedi.




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