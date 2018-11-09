Başkan Yücel, KKTC'de

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tiyatro ekibini KKTC'de yalnız bırakmadı. Lefkoşa Hayali Sanat'ın davetlisi olarak 1-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Lefkoşa Sahne Sanatları Festivali'ne katılan Alanya Belediye Tiyatrosu ekibi, Kıbrıslılara 10 gün içinde unutulmaz 5 oyun sahneledi. Başkan Yücel tiyatro ekibinin, festivalin son akşamında sahnelediği Orhan Veli İle Git Gidebildiğin Yere adlı oyunu da yerinde izledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yla bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Tiyatrosu'nun oyununu izlemek için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yücel, ilk ziyaretini KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya gerçekleştirdi. Ekibiyle birlikte Cumhurbaşkanı Akıncı'yı makamında ziyaret eden Başkan Yücel, kendisine Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın heykeli ile Alanya muz lifinden işlenmiş tablo hediye etti.

Kıbrıs'ta ziyaret turu

Gün içerisinde ziyaretlerine devam eden Başkan Yücel'in ikinci durağı, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın makamı oldu. KKTC Başbakanı'na Alanya hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ardından KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'i makamında ziyaret etti. Başkan Yücel ve ekibi daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in son durağı ise Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'in makamı oldu. Arter'e misafirperverliği için teşekkür eden Başkan Yücel, kendisine ipek kozasından tablo hediye etti.

Yücel: “Tiyatro ekibimiz başarıdan başarıya koşuyor”

Alanya Belediye Tiyatrosu ekibini yalnız bırakmamak amacıyla KKTC'ye giden Başkan Yücel, tiyatro ekibiyle gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi; “Ekibimizle gerçekten gurur duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana tiyatro ekibimize verdiğimiz desteğin sonuçlarını göğsümüz kabararak takip ediyoruz. Tiyatro ekibimiz adeta Alanya'ya sığmıyor. Türkiye'ye hatta dünyaya açılıyor. Ekibimizi başarısından dolayı canı gönülden kutluyorum.”