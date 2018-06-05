Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in düzenlediği iftar davetine MHP Antalya Milletvekili adayları Hüseyin Yıldız, Ömer Özbek, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Başkan Yücel, milletvekili adayları ve meclis üyeleri yemeğin ardından Hacet Mahallesi’nde bulunan MHP Seçmen İletişim Merkezini ziyaret etti. Burada partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yücel ve milletvekili adayları 24 Haziran seçimleri ile ilgili çalışmaları değerlendirdiler.