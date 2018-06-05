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05 Haziran 2018 10:43

Başkan Yücel, milletvekili adayları ve meclis üyeleri ile iftarda buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Antalya Milletvekili adayları Hüseyin Yıldız, Ömer Özbek, ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyeleri ile iftar programında bir araya geldi.

Başkan Yücel, milletvekili adayları ve meclis üyeleri ile iftarda buluştu

05 Haziran 2018 10:43


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in düzenlediği iftar davetine MHP Antalya Milletvekili adayları Hüseyin Yıldız, Ömer Özbek, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Başkan Yücel, milletvekili adayları ve meclis üyeleri yemeğin ardından Hacet Mahallesi’nde bulunan MHP Seçmen İletişim Merkezini ziyaret etti. Burada partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yücel ve milletvekili adayları 24 Haziran seçimleri ile ilgili çalışmaları değerlendirdiler.




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