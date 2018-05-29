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29 Mayıs 2018 16:14

Başkan Yücel, muhtarlarla bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkez şantiyeye bağlı mahalle muhtarları ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Yücel, muhtarlarla bir araya geldi

29 Mayıs 2018 16:14


Alanya Belediyesi Oba Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Yardımcısı Adem Er, Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut, Kırsal Hizmetler Müdürü Menderes Sivri, Park Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Yol-Asfalt Şefi Cem Çaycoşar da hazır bulundu. Toplantıda merkez şantiyeye bağlı 22 mahalle muhtarı ile yapılacak yatırım ve hizmetler görüşüldü.


Toplantıda Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Muhtarlarda talepleri dinledi. Yücel, “Mahallelerde rutin hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Toplantılarımızın amacı bu yaz sezonunda başta asfalt olmak üzere yapılması gereken hizmetlerin belirlenmesi. Bunu da muhtarlarımızın dolayısıyla vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştireceğiz” dedi.



Yaz sezonunda yapılacak çalışmalar belirlendi


Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Muhtarlarımızla toplanmamızın amacı, önümüzdeki sezonda yapacağımız hizmetleri sıraya koyarak vatandaşlarımızı en kısa sürede istediği hizmetlere kavuşturmak. Bunun içinde bire bir görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yayla yollarımız ve bazı ana mahalle yollarının asfaltını ihale edeceğiz. Böylece kısal ve yayla yollarında vakit kaybetmeyerek merkez mahallelerimizin taleplerine daha hızlı cevap verebileceğiz” diye konuştu.



“Programa aldığımız hizmetleri Eylül’e kadar bitiriyoruz”


4 yılda vatandaşların istediği yatırım ve hizmetlerden fazlasını yaptıklarını ifade eden Başkan Yücel, “Merkez’de talep edilen, hizmet programımıza aldığımız tüm işleri Eylül ayına kadar tamamlayarak, halkımıza ve sizlere verdiğimiz tüm taahhütlerimizi yerine getirmiş olacağız. Bütün bunlarla birlikte planlama ve taahhütlerimizin tamamını yaz sonunda bitireceğiz. Planlamaya aldığımız tüm hizmet ve çalışmalarımızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.




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