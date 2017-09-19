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19 Eylül 2017 14:16

Başkan Yücel, Muhtarlarla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesi muhtarları ile Konaklı Mahallesi’nde bir araya geldi.

Başkan Yücel, Muhtarlarla buluştu

19 Eylül 2017 14:16


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesi’nde batı bölgesi muhtarları ile sabah kahvaltısında buluştu. Bölge muhtarlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Yücel, mahallelere yapılan yol, asfalt, okul tadilatları gibi planlanan rutin çalışmalar ile mahallelere yapılacak büyük proje ve yatırımlarla ilgili bilgi verdi.



Yatırım bütçesi 3 yılda 2 kat arttı


Alanya Belediyesi’nin yatırım bütçesini 3 yılda 2 kat arttırdıklarını kaydeden Belediye Başkanı Yücel, bütçenin önemli kısmını sosyal projelere ve yeni proje yatırımlarına ayırdıklarını belirtti. Başkan Yücel, sınırlı kaynaklarla çok büyük hizmetler yaptıklarını ve hizmetleri arttırarak devam ettireceklerini söyledi.



“Asfalt plenti bu ay sonuna kadar faaliyete geçecek”


“Halkımızın huzur ve güveni için söz verdiğimiz projeleri ve hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz” diyen Başkan Yücel, Oba Mahallesi’nde kurulan Asfalt Plenti’ni bu ay sonuna kadar faaliyete geçireceklerini açıkladı. Muhtarların asfalt taleplerine de yanıt veren Başkan Yücel, “Asfalt Plentimiz faaliyete geçtiği zaman belde mahallelerimizde sadece sıcak asfalt yapacağız. Kendi asfaltımızı kendimiz üreteceğiz ve kapasitemizi 3 kat arttıracağız. 10 günde döktüğümüz asfaltı 3 günde dökeceğiz. Sizlere çok daha hızlı, çok daha kaliteli hizmet vereceğiz” dedi.



Güney ve Konaklı’ya düğün salonu


Batı Bölgesi’nde Konaklı ve Güney Mahallelerinde yapılacak düğün salonlarının müjdesini de veren Belediye Başkanı Yücel, “Güney Mahallemize yapacağımız düğün salonumuzun projesini hazırladık. Şu an ihale aşamasında. Konaklı Mahallemize kazandıracağımız düğün salonunun da projesi hazırlanıyor. İnşallah bu iki düğün salonunu en kısa zamanda temelini atıp, bölge halkımızın hizmetine kazandıracağız.”



Başkan Yücel’e teşekkür plaketi


Toplantı sonrasında Orhan Köyü Dernek Başkanı Mustafa Korkmaz, hizmetlerinden dolayı Başkan Yücel’e teşekkür plaketi sundu.




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