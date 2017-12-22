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22 Aralık 2017 15:08

Başkan Yücel, oba esnafıyla kahvaltıda buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Mahallesi’ndeki esnaflarla kahvaltıda bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Yücel, oba esnafıyla kahvaltıda buluştu

22 Aralık 2017 15:08


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, istişare toplantılarına devam ediyor. Daha önce merkez ve kırsal bölgelerdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yücel, esnafları da ziyaret ederek yeni sezon öncesi kendilerinin talep ve önerilerini dinliyor.



Yücel: “Esnaflarımızın yanındayız”


Adem Murat Yücel, “Şehrimiz gerek kültürel gerekse doğal yapısıyla dünyanın sayılı turizm bölgelerinden bir tanesi. Geçmiş yıllarda şehir olarak yaşadığımız sıkıntılara nazaran bu sezonun iyi geçeceği kanaatindeyim. Bu sebeple bizler gibi siz esnaflarında yapılanmasını iyi yapması gerekiyor. Alanya Belediyesi olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her zaman sizlerin yanındayız.”



Esnaf hizmetlerden memnun


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile gerçekleştirilen istişare toplantısında esnaflar yapılan hizmetlerden memnun olduğunu vurgulayarak gerek vatandaşların gerekse esnafın Başkan Yücel’in çok sevilen bir yönetici olduğunu söylediler.




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