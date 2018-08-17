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17 Ağustos 2018 18:13

Başkan Yücel, personelin bayramını tebrik etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kurban Bayramı öncesi, son iş gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Başkan Yücel, personelin bayramını tebrik etti

17 Ağustos 2018 18:13


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kurban Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı. Başkan Yücel, “Ailenizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Dini bayramlarımız dayanışma ve akrabalar arasındaki bağların en güçlü yaşandığı, dargınlıkların sona erdiği kutsal günlerdir. Bu kutsal günleri çocuklarınızla, anne-babalarınızla, akraba, eş ve dostlarınızla mutluluk ve sağlık içerisinde geçirmenizi cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar” dedi.


Belediye Başkanı Yücel’e, Başkan Yardımcıları, Mehmet Kula, Tunahan Kasapoğlu, Ali Yenialp, Hasan Erdoğan, Abdullah Akbaş ve birim müdürleri eşlik etti.




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