Başkan Yücel, Şehit mezarlarını ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Mezarlığı’nı ziyaret etti. Başkan Yücel, Arife Günü’nde ziyaret ettiği mezarlıkta kimsesiz bir mezara çiçek dikerken daha sonra Alanya Müftüsü Mustafa Topal ile birlikte Şehit Mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Mezarlıklarda ücretsiz çiçek dağıtımı yapıldı

Alanya Belediyesi her bayram olduğu gibi bu yılki Ramazan Bayramı öncesinde de çiçek dağıtma geleneğini sürdürdü. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce Arife Günü sabah 08.00’dan itibaren 21 mezarlıkta 11 türde toplam 30 bin 500 adet çiçek, vatandaşlara mezarlıklara dikmesi için ücretsiz olarak dağıtıldı.

21 Mezarlıkta çiçek dağıtıldı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Arife Günü merkez, doğu ve batı mahallelerinde 21 mezarlıkta vatandaşlara toplam 30 bin 500 ücretsiz çiçek dağıtımı yaptı. Batı bölgesinde Okurcalar Karaburun Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Doğuda ise Konaklı Mandıra Mezarlığı, Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı, Oba Aşşağıoba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Tosmur Ak Mezarlık, Kestel Hanönü Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı, Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı ve Hisar içi Mezarlığı’nda vatandaşlara çiçek dağıtıldı.

Vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramı yapıldı

Alanya Belediyesi personeli, mezarlarını ziyarete gelen vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram etti. Yakınlarının mezarlarına çiçek dikmek isteyen vatandaşlar fidelere yoğun ilgi gösterirken verilen bu hizmetten dolayı Alanya Belediyesi’ne teşekkür ettiler.