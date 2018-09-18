Başkan Yücel, Türkiye'nin en başarılı 5. Belediye başkanı seçildi

Türkiye genelinde danışmanlık ve saha hizmetleri veren Bilgi Toplama Merkezi tarafından cep telefonu görüşmeleri ile yapılan en başarılı belediye başkanları araştırmasında MHP'li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yüzde 70.2'lik oranla en başarılı belediye başkanları arasında beşinci oldu.

Her ilçeden 600 kişi ile görüşüldü

Her ilçeden 600 kişi ile 04-14 Eylül tarihleri arasında yapılan görüşmeler ile gerçekleştirilen araştırmada, en başarılı belediye başkanı unvanını yüzde 75.3'lük başarı oranı yakalayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek paylaştı.

Yücel, yüzde 70.2'lik oranla 5. sırada

Hata payı yüzde 3 olarak açıklanan araştırmada, MHP'li belediye Başkanlarından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 71.4 oranında beğeni ile dördüncü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise ortalama 500 bin görüşmede 401.940 beğeni alarak 70.2'lik oranla beşinci sırada yer aldı.

İlk 10'da tek MHP'li ilçe belediyesi Alanya

BTM tarafından cep telefonu görüşmeleri ile yapılan en başarılı belediye başkanları araştırmasında, ilk 10 sırada MHP'li ilçe belediyeleri arasında sadece Alanya Belediyesi yer aldı. Ayrıca listede ilk 5'te 3 ilçe belediyesinin yer alması da dikkat çekti.

Yücel, vatandaşlara teşekkür etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ankete katılarak Alanya Belediyesi'nin çalışmalarını beğenen vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Yücel, “Görev sürecimiz boyunca insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet ettik. Hizmetlerimizi beğenerek bizleri en başarılı 5 belediye arasına yerleştiren vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı anlayış ve çalışkanlığımızla Alanyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.