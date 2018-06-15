Başkan Yücel, vatandaşlarla bayramlaştı

Alanya Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen bayramlaşma törenine Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Kaymakam Mustafa Harputlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldılar.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bayramın birinci gününde bayram namazını Kestel Merkez Cami’inde kıldı. Başkan Yücel, namazın ardından mahalle sakinleri ile bayramlaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Yücel ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı’nda gerçekleşen bayramlaşma törenine katıldı. Buradaki törene MHP Antalya Milletvekili adayı Hüseyin Yıldız, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve partililer katıldılar. Partililer ile bayramlaşan Başkan Yücel, daha sonra Alanya Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa katıldı. Başkan Yücel ve protokol vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba ve İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı düğün salonunda gerçekleşen bayramlaşma töreninin ardından ilk olarak Alanya Huzurevi’ni ziyaret etti. Başkan Yücel, huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşırken yaşlılarla bol bol sohbet etti. Kaymakam Harputlu ve Başkan Yücel burada çocuklara çeşitli hediyelerde takdim etti.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, huzurevi sakinleriyle yaptığı bayramlaşma töreninin ardından Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na geçti. Başkan Yücel, burada cezaevi personeli ve hükümlülerle bayramlaştı.