Başkan Yücel yayla sakinlerini ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel ile birlikte Gökbel Yaylası Karakocalı mevkiinde yayla sakinleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Göbel’deki programın ardından Gören, Köseler, Basırlı ve Samsa yaylalarını ziyaret ederek yayla sakinlerinin bayramını kutladı. Yaylacılarla tek tek tokalaşarak sofralarına konuk olan Başkan Yücel, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Başkan Yücel, “Her şey daha da güzel olacak”

Yaylalara her türlü hizmetin yapıldığını dile getiren Başkan Yücel, “ Her şey daha da güzel olacak. Artık asfalttan beton işine kadar kendimiz üretiyoruz. 4 yılda yayalarımızı ulaşılabilir yaptık. 800 km asfalt yaptık. Bu yılda 250 km yapacağız. 5 yılda bin kilometre asfalt yapmış olacağız. Ayrıca 300 kilometre yeni yol açtık. En ücra köşelere kadar hizmetlerimizi ulaştırdık. Bundan sonra her şey daha da güzel olacak” dedi.

Ziyaret ettiği yayalarda yayla sakinleri tarafından coşkuyla karşılan Başkan Yücel, her fırsatta Alanya’nın yaylalarını ziyaret ettiğini belirterek,“ Birinci bayram günü protokol ve merkezde vatandaşlarımızla bayramlaştık. Bayramın ikinci gününde ise vatandaşlarımızla buluşmaya devam ettik. Gökbel Yaylası Karakocalı mevkinde yayla sakinlerimizle öğle yemeğinde bir araya geldik ve vatandaşlarımızla bayramlaştık. Ardından Gören, Köseler, Basırlı ve Samsa yaylasını ziyaret ederek vatandaşlarımızın bayramını kutladık. Engin bir tevazu ile bizleri karşılayan değerli halkımıza teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımızın tekrar bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim” şeklinde konuştu.