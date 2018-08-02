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02 Ağustos 2018 14:04

Başkan Yücel’den eğitime destek

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kestel ve Payallar’da bitirme aşamasına getirdiğimiz 2 Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde ilk ders zili bu yıl çalacak” dedi.

Başkan Yücel’den eğitime destek

02 Ağustos 2018 14:04


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kestel’de yapımı bitme aşamasına gelen Kestel Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu.



“2 ay içinde bitirip Milli Eğitim’e teslim edeceğiz”


Teknik ekiple kaba inşaatı ve iç tesisatı tamamlanan Kestel Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni inceleyen Yücel, eğitime yapılacak yatırımların bütün hizmetlerden önce geldiğini söyledi. Yücel, “Göreve geldiğimiz günden buyana okullar yaptıran bir belediye haline geldik. Bu kapsamda Kestel ve Payallar’a olmak üzere 2 adet Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni şehrimize kazandırmaya hazırlanıyoruz. Kestel ve Payallar Çok Programlı Anadolu Lisemizin çevre düzenlemesi ve altyapısını bitirerek 2018-19 eğitim-öğretim yılına hazır hale getireceğiz. Bugün de çalışmaları yerinde inceledik. Okullarımızın kalitesi ve modern yapısıyla burada sağlıklı nesiller yetiştirmek adına 2 ay içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak 2 lisemizi de Kaymakamlığımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin hepsini tek tek yerine getiriyoruz. Okullarımızın şimdiden bölge halkımıza ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.



İlk ders zilleri bu yıl çalacak


2018-19 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek Kestel Çok Programlı Anadolu Lisesi 15 bin 500 metrekarelik alana inşa edildi. 800 metrekarelik alanda yükselen 3 katlı bina, her biri 46 metrekare genişliğinde yapılan 18 derslikten oluşuyor. Şehrin doğu bölgesinde bulunan birçok mahalleye hizmet etmesi amaçlanan okulun bina inşası tamamlandı ve çevre düzenlemesi ile altyapısı yapılmaya başlandı. Batı bölgesinde ise Payallar Mahallesi’ne kazandırılacak olan ve 24 derslikten oluşan Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin de bitme aşamasına geldiği ve bu yıl onun da eğitime kazandırılacağı belirtildi.




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