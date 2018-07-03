Başkan Yücel’den güreşlere davet

Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne davet etti.

Alanya Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında gerçekleştirildi. ‘Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin, bu yıl 21-22 Temmuz tarihlerinde düzenleneceğini açıklayan Belediye Başkanı Yücel, tüm vatandaşları davet etti. Yücel, Gökbel Yaylası’nın zengin etkinliklere sahne olacağını söyledi.

Alanya’nın ulusal ve uluslararası organizasyonlarla hep ön planda olduğunu savunan Başkan Yücel, “Amacımız ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak. Bu yıl ki organizasyonumuzun tarihi, Türkiye Güreş Federasyonu’nun takviminde 22 Temmuz olarak açıklandı. 21 Temmuz akşamı her yıl olduğu gibi konser etkinliğimiz, 22 Temmuz’da ise güreşlerimiz devam edecek. Zengin etkinliklere sahne olacak güreş organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde bu yıl şarkıcı Ümit Besen ve Muazzez Ersoy sahne alacak. Saat 21.00’de Muazzez Ersoy ile başlayacak konser, saat 22.30’da sahneye çıkacak Ümit Besen’le devam edecek.