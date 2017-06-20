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20 Haziran 2017 15:49

Başkan Yücel’den Kadir Gecesi mesajı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murta Yücel, Kadir Gecesi’nin islam aleminin birliğine vesile olmasını diledi.

Başkan Yücel’den Kadir Gecesi mesajı

20 Haziran 2017 15:49


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 21 Haziran Çarşamba gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi’yle ilgili bir mesaj yayınladı.


Başkan Yücel, “Kadir Gecesi Kuran’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı Mübarek Ramazan Ayı’nda idrak edeceğimiz ve bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi’ni tebrik eder, halkımıza ve Tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu vesileyle tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların ve tüm ibadetlerimizin kabulünü Yüce Rabbimden niyaz eder, Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden nasiplenmenizi dilerim.”




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